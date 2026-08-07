Valerio Moggia
Nato a Novara nel 1989, è da sempre appassionato di calcio, storia e fenomeni sociali. Dal 2017 cura il progetto Pallonate in Faccia, un sito che si occupa di temi politici e storici legati al calcio; dal 2021 è anche un podcast. Ha scritto per siti come Vice Italia, Rivista Undici, Valigia Blu, Linkiesta, InsideOver, l’Ultimo Uomo, Domani e Il Post. Nel 2020 ha pubblicato per UltraSport Storia popolare del calcio. Uno sport di esuli, immigrati e lavoratori. Nel 2022, per lo stesso editore, ha pubblicato La Coppa del Morto. Storia di un Mondiale che non dovrebbe esistere, incentrato sulle violazioni dei diritti umani in occasione dei Mondiali in Qatar. Nel 2025, per People, è uscito Il calcio è politica. Lo sport come antidoto al nazionalismo.