La Formula 1 e la polemica sulle tasse in Italia

Caro Bottas, le regole sono per i fessi. Agli amici troviamo sempre una scappatoia

Luca Bottura
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05 ottobre 2026 • 19:09
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Venire a vivere in Italia, da ricchi sfondati, è una festa: si pagano 300.000 euro l’anno e passa la paura. Se invece ci lavori tre giorni, a Imola, a Monza, al Mugello, ecco la Finanza che reclama il suo. Se nella sua Finlandia la multa segue il reddito, da noi la filosofia è diversa: se passi per caso, ti prendiamo tutto ciò che possiamo. Perché lo stato sa essere inflessibile. Quando vuole

In Finlandia le multe sono severe e progressive. Appartieni - chiedo venia per il termine - al proletariato? L’eccesso di velocità impatterà relativamente sulle tue finanze. Sei un paäperönen di mērdä? Ti dissanguano. Sul posto. Un agente della stradale controlla la tua dichiarazione dei redditi, comprensiva di redditi da capitale e carichi familiari, ed emette la contravvenzione. Nel 2015 l’imprenditore Reima Kuisla superò il limite di 23 km/h: spese 54mila euro. L’ex pilota Kimi Räikkönen, una

Luca Bottura
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Luca Bottura, bolognese, classe 1967. Già “altro direttore” del settimanale Cuore e di inserti satirici per i cosiddetti giornaloni, scrive seriamente di sciocchezze e ironicamente di temi serissimi. Per Rai 3 ha creato, insieme a Geppi Cucciari, i programmi Chesucc3de? e Splendida Cornice. Ha pubblicato Manifesto del partito impopolare (Einaudi), Buonisti un cazzo (Feltrinelli), Meno male che Silvio c’era (Baldini + Castoldi). Ama molto la radio, ascoltata e fatta.

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