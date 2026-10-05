Caro Bottas, le regole sono per i fessi. Agli amici troviamo sempre una scappatoia

Venire a vivere in Italia, da ricchi sfondati, è una festa: si pagano 300.000 euro l’anno e passa la paura. Se invece ci lavori tre giorni, a Imola, a Monza, al Mugello, ecco la Finanza che reclama il suo. Se nella sua Finlandia la multa segue il reddito, da noi la filosofia è diversa: se passi per caso, ti prendiamo tutto ciò che possiamo. Perché lo stato sa essere inflessibile. Quando vuole
In Finlandia le multe sono severe e progressive. Appartieni - chiedo venia per il termine - al proletariato? L’eccesso di velocità impatterà relativamente sulle tue finanze. Sei un paäperönen di mērdä? Ti dissanguano. Sul posto. Un agente della stradale controlla la tua dichiarazione dei redditi, comprensiva di redditi da capitale e carichi familiari, ed emette la contravvenzione. Nel 2015 l’imprenditore Reima Kuisla superò il limite di 23 km/h: spese 54mila euro. L’ex pilota Kimi Räikkönen, una