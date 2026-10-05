Caro Bottas, le regole sono per i fessi. Agli amici troviamo sempre una scappatoia

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Venire a vivere in Italia, da ricchi sfondati, è una festa: si pagano 300.000 euro l’anno e passa la paura. Se invece ci lavori tre giorni, a Imola, a Monza, al Mugello, ecco la Finanza che reclama il suo. Se nella sua Finlandia la multa segue il reddito, da noi la filosofia è diversa: se passi per caso, ti prendiamo tutto ciò che possiamo. Perché lo stato sa essere inflessibile. Quando vuole