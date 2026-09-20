Il caso Malagò è la prova di un sistema al tramonto. Solo una rottura può ricostruire la dirigenza sportiva

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Non è una questione personale. E chi prova a ridurla a questo livello dimostra di non cogliere la crisi che attraversa la governance dello sport italiano. La vicenda che coinvolge Giovanni Malagò, dal nodo del tesseramento alla sua ineleggibilità, non è una faida di palazzo: è il sintomo di un sistema al tramonto. Per un secolo l’ordinamento sportivo è stato chiuso all’interno di una bolla di auto-referenzialità, dove le consuetudini operative potevano sovrascrivere gli statuti. In questi giorni