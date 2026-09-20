Non sono faide di palazzo

Il caso Malagò è la prova di un sistema al tramonto. Solo una rottura può ricostruire la dirigenza sportiva

Antonella Bellutti
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20 settembre 2026 • 17:45

La governance dello sport italiano garantisce la perpetuazione di sé stessa. Un contesto di assoluta conservazione, la radiografia nel nostro paese è fatta da un’incontestabile questione numerica. Le donne rappresentano appena il 13,7 per cento dei dirigenti federali. Dati Istat/Coni attestano al 3,1 per cento le allenatrici tra i tecnici di club, nei quadri federali questo dato non c’è. Numeri che smascherano l’ipocrisia delle riforme di facciata

Non è una questione personale. E chi prova a ridurla a questo livello dimostra di non cogliere la crisi che attraversa la governance dello sport italiano. La vicenda che coinvolge Giovanni Malagò, dal nodo del tesseramento alla sua ineleggibilità, non è una faida di palazzo: è il sintomo di un sistema al tramonto. Per un secolo l’ordinamento sportivo è stato chiuso all’interno di una bolla di auto-referenzialità, dove le consuetudini operative potevano sovrascrivere gli statuti. In questi giorni

Antonella Bellutti
Antonella Bellutti
Antonella Bellutti

Campionessa, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996 e di Sydney 2000 nel ciclismo su pista. Laureata in Scienze motorie, ha collezionato molteplici esperienze di profilo tecnico, dirigenziale e didattico