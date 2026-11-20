Grandi Giri ridotti a 16 tappe, meno corridori e diritti tv centralizzati. Per l’Accpi si rischiano posti di lavoro e la sicurezza viene ignorata. La promessa di sostenibilità e più competizione divide: investitori e proprietari lavorano a una controriforma. Lo scontro appare inevitabile

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Non sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno, come nell’anno che verrà cantato da Lucio Dalla. Ma quella annunciata dall’Uci, l’Union cycliste internationale, è la rivoluzione: se passa, il ciclismo che conosciamo cambierà in maniera radicale. I grandi Giri saranno ridotti da tre settimane a 16 tappe (ma non tutti: a salvarsi sarà il Tour de France, e come ti sbagli), anche il numero dei corridori subirà un taglio consistente e i diritti televisivi saranno centralizzati. Se le proposte cont