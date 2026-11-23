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Sono stati stoppati i concorsi per quattro posizioni al Comitato italiano Paralimpico (Cip). Dopo gli articoli di Domani, le procedure di selezione sono state revocate dalla società pubblica, Sport e Salute, che per legge deve provvedere a destinare l’organico al Cip. Il motivo? «Nuove valutazioni gestionali», è scritto nella email inviata ai partecipanti della call. Ma il presidente del Comitato, Marco Giunio De Sanctis, sembra intenzionato a portare a casa il rafforzamento dell’organico intern