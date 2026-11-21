Si presenta come chi restituisce la vittoria ai club, ma consuma giocatori e risorse e non lascia progetti duraturi. Dopo aver perso lo United, si è offerto alla Juve. Intanto altri allenatori con nuove idee stanno ridisegnando il gioco

true false

Un fantasma si aggira per i campi d’Europa e non è il vecchio comunismo, ma Antonio Conte. Sembrava dovesse essere il risolutore del grosso problema Italia, poi gli hanno preferito Pep Guardiola, Andrea Pirlo e Roberto Mancini – che ha vinto la lotteria Malagò – in una scala reale che l’ha offeso profondamente anche se non ha detto nulla, perché sapeva che c’era sempre la Juventus del trapezista parolaio Luciano Spalletti che arrancava. Ma Lucio resiste, resiste, resiste, come su una inesorabile