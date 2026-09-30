Il conto da pagare prima del professionismo. Quanto costa costruire un giovane tennista

A 16 anni Lorenzo Politanò è il numero 4 mondiale junior in carrozzina. La sua storia, accostata a quella di Sinner alla stessa età, mostra due percorsi molto diversi tra trasferte, attrezzatura (solo la sedia a rotelle sportiva costa 8mila euro), allenatori, preparazione atletica, sponsor e sostegni federali: la Fitp ha fatto molto per far crescere il movimento wheelchair, ma una parte rilevante delle spese resta a carico delle famiglie

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Lorenzo Politanò ha 16 anni e prima ancora di comprare una racchetta deve spendere all’incirca 8mila euro. È il prezzo della carrozzina con cui gioca a tennis. Non serve solo a muoversi sul campo: è il suo attrezzo da lavoro, costruito e regolato sulle esigenze dell’atleta. Poi viene tutto il resto. Racchette, corde, allenamenti, tornei, benzina, alberghi, aerei. E una famiglia che deve trovare i soldi, ma anche il tempo per accompagnarlo. Perché a 16 anni Lorenzo non può partire da Bra e girare