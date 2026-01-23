Successo e repressione: la Coppa d’Africa ha mostrato le due facce del nuovo Marocco

Rabat è riuscita a organizzare l’edizione più apprezzata di sempre dal punto di vista logistico e organizzativo. Un buon segnale in vista dei Mondiali del 2030 e di quelli femminili Under 17. Tuttavia il paese, alle prese con un’elevata disoccupazione e una dura repressione delle proteste, è diviso tra le aspirazioni di accreditamento internazionale e le contraddizioni economiche interne: «Se parli, vieni zittito. Qui non c’è futuro»