Inizia la Coppa d’Africa della diaspora: tutte le aspettative sul Marocco

Il paese nordafricano è in fervente attesa dopo mesi di manifestazioni della Gen Z contro la classe dirigente, culminate con decine di condanne. Dopo un biennio di trofei e medaglie in tutte le categorie, l’intero movimento è ansioso di suggellare la sua definitiva crescita a 5 anni dai Mondiali che ospiterà insieme a Spagna e Portogallo. Ma le possibili sorprese non mancano