Inizia la Coppa d’Africa della diaspora: tutte le aspettative sul Marocco

Il paese nordafricano è in fervente attesa dopo mesi di manifestazioni della Gen Z contro la classe dirigente, culminate con decine di condanne. Dopo un biennio di trofei e medaglie in tutte le categorie, l’intero movimento è ansioso di suggellare la sua definitiva crescita a 5 anni dai Mondiali che ospiterà insieme a Spagna e Portogallo. Ma le possibili sorprese non mancano
Casablanca - Il Marocco intero è una pentola in ebollizione. A far salire la temperatura in questi giorni, però, non sono le proteste di piazza scoppiate tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, bensì la Coppa d’Africa, in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio, che il paese nordafricano si appresta a ospitare a 37 anni dall’ultima volta. Quelle manifestazioni, animate soprattutto dalla Gen Z, si sono progressivamente affievolite sotto la pressione delle autorità che, secondo Amnesty Int