Una Coppa d’Africa per Leoni: il Senegal può rovinare il sogno degli “amici” del Marocco

I due paesi sono strettamente legati, anche politicamente. Domenica 18 gennaio, a Rabat, si ritroveranno contro nell’ultimo atto della competizione continentale. I padroni di casa sperano di vincere dopo cinquant’anni. I senegalesi, protagonisti di tre delle ultime quattro edizioni, potrebbero rovinargli la festa

Leoni della Teranga contro Leoni dell’Atlante. La finale della Coppa d’Africa 2025 tra Senegal e Marocco, in programma domenica 18 gennaio, mette di fronte due squadre che hanno più di un punto in comune, a cominciare dall’animale che ne ispira il soprannome. Innanzitutto, rispettivamente seconda e prima tra le africane nella classifica mensile stilata dalla Fifa, le due squadre rappresentano quanto di meglio l’Africa calcistica possa offrire in questo momento. Non poteva esserci finale più annu