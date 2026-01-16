Sport

Una Coppa d’Africa per Leoni: il Senegal può rovinare il sogno degli “amici” del Marocco

Alex Čizmić
16 gennaio 2026 • 19:01

I due paesi sono strettamente legati, anche politicamente. Domenica 18 gennaio, a Rabat, si ritroveranno contro nell’ultimo atto della competizione continentale. I padroni di casa sperano di vincere dopo cinquant’anni. I senegalesi, protagonisti di tre delle ultime quattro edizioni, potrebbero rovinargli la festa

Leoni della Teranga contro Leoni dell’Atlante. La finale della Coppa d’Africa 2025 tra Senegal e Marocco, in programma domenica 18 gennaio, mette di fronte due squadre che hanno più di un punto in comune, a cominciare dall’animale che ne ispira il soprannome. Innanzitutto, rispettivamente seconda e prima tra le africane nella classifica mensile stilata dalla Fifa, le due squadre rappresentano quanto di meglio l’Africa calcistica possa offrire in questo momento. Non poteva esserci finale più annu

Giornalista sportivo, ha una newsletter sul calcio africano