Correre per non tornare in carcere: la sfida dei reclusi contro la recidiva

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La partenza e l’arrivo di una maratona sono separati da 42 km e 195 metri. Per chi sta scontando una pena detentiva, però, il traguardo più difficile potrebbe trovarsi altrove: oltre il cancello del carcere, quando la libertà torna a essere una possibilità concreta e insieme una responsabilità. Trovare un lavoro, ricostruire i rapporti familiari, sottrarsi alle relazioni e alle circostanze che hanno contribuito alla condanna. La corsa, da sola, non risolve nulla di tutto questo. Può tuttavia off