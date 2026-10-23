Dalle piazze ai campi da calcio: la Champions League è l'unica Europa possibile?

Mentre i leader arrancano e le città protestano contro i governi, nelle partite e nelle curve il pallone premia il talento giovane e supera i nazionalismi, accogliendo le contaminazioni. Questo sport sembra conservare la vitalità popolare, la capacità di mescolarsi e di cambiare che il continente ha smarrito
Alla fine del capitolo Isole in Caro diario di Nanni Moretti, durante un soggiorno ad Alicudi, un esaltatissimo Renato Carpentieri, che era riuscito per anni a fare a meno di tutto quello che veniva trasmesso in tivù convinto da Hans Magnus Enzensberger secondo cui «la tv è il nulla», si destava nel letto e urlava: «Va bene, però dimostrami che la partita che abbiamo visto qualche giorno fa, Honduras-Belgio 3 a 2, con cinque rovesciamenti di fronte, equivale al nulla. A me quel nulla è sembrato