Debutto di Casa Zidane, l’archistar più fortunato di Francia

Il tecnico, che ha vinto tutte le Champions League a cui ha partecipato, ha atteso la nazionale per cinque lunghi anni. Si è chiuso nella sua torre e ha aspettato il suo tempo. Venerdì sera ha esordito, con vittoria, contro la Turchia in Nations League. Per ora la sua Francia è una casa nella prateria, ma è pur sempre una casa Zidane.
Bienvenue Zizou. Diceva uno striscione di tifosi francesi al Kocaeli Stadium di İzmit. Ed è stato un ritorno con vittoria, l’ultimo allenatore a vincere esordendo con la nazionale francese era stato Aimé Jacquet: contro l’Italia per uno a zero nel 1994, tecnico che vinse la Coppa del Mondo, quattro anni dopo. Poi solo pareggi e sconfitte per gli esordi degli altri. Ma Zinedine Zidane per tutti è un allenatore fortunato, ha vinto tutte le Champions League a cui ha partecipato, e poi si è messo