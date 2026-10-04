Educare a uno stile di vita sano: lo sport oltre la competizione

Per anni si è confuso l’esercizio fisico con la specializzazione precoce, lo sviluppo motorio con la selezione del talento; si è nascosta l’inattività del popolo italiano dietro la gloria del medagliere olimpico. Dimenticando il fondamentale principio per cui lo sport agonistico e organizzato è importante, deve anch’esso rappresentare un’opportunità per ciascuno, ma viene dopo il diritto di avere soddisfatto il primario bisogno di movimento

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C’è un numero che in questi giorni occupa la discussione sulla scuola italiana: è il 30 per cento, il tetto previsto dal nuovo decreto per gli alunni con cittadinanza non italiana nelle classi prime della scuola primaria (con alcune importanti eccezioni per chi è nato in Italia o ha già frequentato la scuola dell’infanzia). Una misura presentata dal governo come strumento di integrazione e che ha suscitato un accesissimo dibattito politico e pedagogico. Ma c’è un altro 30 per cento, molto meno r