L’Eurolega sfida la Nba, ma per difendersi diventa sempre più americana

I club del Vecchio continente hanno respinto la proposta della lega statunitense e preparano una competizione da 24 squadre, con franchigie permanenti e investimenti miliardari. Per mantenere il proprio mercato, la competizione europea sta adottando un modello economico sempre più simile a quello Usa

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Trecento milioni di euro per quattro posti. È la cifra che potrebbero versare Valencia Basket, Paris Basketball, Dubai Basketball e PAOK Salonicco per diventare membri permanenti dell’Eurolega. Cinquanta milioni per i primi due club, 70 per la società emiratina e 130 per quella greca: un listino che racconta meglio di molte dichiarazioni quale sia la posta in gioco nella battaglia per il futuro del basket europeo. Mentre la Nba prepara il proprio ingresso nel mercato continentale, l’Eurolega sta