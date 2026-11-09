La contraddizione

L’Eurolega sfida la Nba, ma per difendersi diventa sempre più americana

Vincenzo Corrado
09 novembre 2026 • 19:42
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I club del Vecchio continente hanno respinto la proposta della lega statunitense e preparano una competizione da 24 squadre, con franchigie permanenti e investimenti miliardari. Per mantenere il proprio mercato, la competizione europea sta adottando un modello economico sempre più simile a quello Usa

Trecento milioni di euro per quattro posti. È la cifra che potrebbero versare Valencia Basket, Paris Basketball, Dubai Basketball e PAOK Salonicco per diventare membri permanenti dell’Eurolega. Cinquanta milioni per i primi due club, 70 per la società emiratina e 130 per quella greca: un listino che racconta meglio di molte dichiarazioni quale sia la posta in gioco nella battaglia per il futuro del basket europeo. Mentre la Nba prepara il proprio ingresso nel mercato continentale, l’Eurolega sta

Vincenzo Corrado
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Vincenzo Corrado

Giornalista professionista classe 1987. Ha lavorato 15 anni nel Gruppo editoriale L'Espresso (poi diventato Gedi) e collabora con diverse testate nazionali, tra cui Ultimo uomo. Durante Milano-Cortina 2026 ha curato il live blog ufficiale dei Giochi per Olympics.com.