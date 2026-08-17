L’atletica italiana è un piccolo mappamondo: la forza del decentramento e il salto da fare ora

Dieci ori, sei argenti e sei bronzi, ma il bottino di Birmingham racconta più del medagliere: un movimento giovane, multiculturale e capace di crescere lontano dai centri tradizionali. Ora la sfida è trasformare i successi in impianti, scuola e pratica diffusa. E riuscire a ospitare i prossimi Mondiali
Un’Italia strepitosa agli Europei di Birmingham. E “un’atletica dei campionati” che ha vinto la sfida con quella dei meeting. Le corse ai record sono affascinanti, ma quel testa a testa vincente di domenica sera nel medagliere con la Gran Bretagna, preceduta di un centimetro nel lungo di Larissa Iapichino e di tre centesimi nella 4x400, rimarrà nella storia. Un pugno di minuti fra pedana e pista che è la sintesi di una settimana favolosa: Lorenzo Benati, ultimo frazionista del quartetto d’oro,