bilancio degli europei di atletica

L’atletica italiana è un piccolo mappamondo: la forza del decentramento e il salto da fare ora

Larissa Iapichino si è laureata campionessa europea di salto in lungo (FOTO EPA)
Larissa Iapichino si è laureata campionessa europea di salto in lungo (FOTO EPA)
Larissa Iapichino si è laureata campionessa europea di salto in lungo (FOTO EPA)
Valerio Piccioni
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17 agosto 2026 • 14:24

Dieci ori, sei argenti e sei bronzi, ma il bottino di Birmingham racconta più del medagliere: un movimento giovane, multiculturale e capace di crescere lontano dai centri tradizionali. Ora la sfida è trasformare i successi in impianti, scuola e pratica diffusa. E riuscire a ospitare i prossimi Mondiali

Un’Italia strepitosa agli Europei di Birmingham. E “un’atletica dei campionati” che ha vinto la sfida con quella dei meeting. Le corse ai record sono affascinanti, ma quel testa a testa vincente di domenica sera nel medagliere con la Gran Bretagna, preceduta di un centimetro nel lungo di Larissa Iapichino e di tre centesimi nella 4x400, rimarrà nella storia.  Un pugno di minuti fra pedana e pista che è la sintesi di una settimana favolosa: Lorenzo Benati, ultimo frazionista del quartetto d’oro,

Valerio Piccioni
Valerio Piccioni
Valerio Piccioni

Romano, giornalista cresciuto a Paese Sera e poi per 33 anni della Gazzetta dello Sport, ha seguito otto volte le Olimpiadi, otto volte il Giro d’Italia e nove il Tour de France. Fra i suoi libri, “Quando giocava Pasolini”, “La rivoluzione di Bikila”, “Il campione partigiano” e “Baci Olimpionici”. Con un gruppo di amici ha ideato la Corsa di Miguel, l’evento che da 25 anni ricorda la figura del maratoneta poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez.