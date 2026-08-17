Così le azzurre del nuoto hanno piantato i semi di un altro modo di fare sport

Parigi consegna 43 medaglie e un secondo posto continentale, ma il bilancio più prezioso va oltre la classifica. Nelle parole e nei gesti delle azzurre c’è una nuova misura del risultato: la rivalità diventa confronto, l’argento non è una sconfitta e la vittoria acquista valore anche per ciò che restituisce alla squadra
Due settimane da record, nel senso più puro del termine. Gli Europei delle discipline acquatiche di Parigi 2026 riconfermano l’Italia ai vertici continentali: per la cruda legge del medagliere, quell’oro in meno rispetto alla trionfante Gran Bretagna significa seconda piazza, ma il totale complessivo di 43 medaglie racconta altro. Un sorpasso delle atlete, 21 medaglie individuali, sincro e staffette, sulle 19 degli atleti (le altre tre da mixed event e staffette miste), a certificare che lo spor