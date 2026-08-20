Il campionato non ha più fascino. Ma il Fantacalcio è da Serie A

L’acquisto della società che gestisce il gioco è una polizza sul futuro della Serie A: ricavi, dati e attenzione per un torneo che da solo fatica ormai a generarli. Il creator Marco Daveri racconta questa economia da dentro e spiega perché oggi il fantasy game tiene incollati milioni di persone anche alle partite meno interessanti

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Il 16 febbraio la Lega Serie A ha comprato per poco più di 18 milioni di euro il 51 per cento di Quadronica, la società nata nel 2008 che possiede il marchio Fantacalcio e gestisce la piattaforma su cui giocano oltre 6 milioni di utenti. Il proprietario del campionato è entrato nell'azionariato del gioco che ci si costruisce sopra e la domanda che l'operazione lascia aperta è semplice: che cos'è, oggi, il Fantacalcio? Un passatempo parallelo al campionato o l'infrastruttura che ne tiene in vita