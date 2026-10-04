Favaretto, numero uno della scherma: «Ho l’ansia come amica, ora le sorrido»

Il peso dell’etichetta da predestinata e il pianto dopo il trionfo al mondiale di luglio: la 24enne ha finalmente coronato il sogno di essere prima nel ranking. «Credevo che il mio lato emotivo non mi avrebbe permesso mai di vincere». Il lavoro con lo psicologo De Michelis, la strada per Los Angeles e i sogni per il futuro: «Una carriera in magistratura o nel diritto dello sport»

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Finalmente. È l’avverbio che descrive il 2026 di Martina Favaretto da numero uno del ranking mondiale. Il sollievo per aver raggiunto un traguardo tanto atteso e sperato, a luglio è diventata campionessa del mondo di fioretto individuale, facendo il bis nella prova a squadre dell’Italia. Da anni ci girava intorno, i bronzi 2023 e 2025 e prima ancora gli argenti giovanili 2019 e 2018. C’entra l’ambizione, ma soprattutto l’ossessione di chi si porta dietro l’etichetta di predestinata, un peso ecce