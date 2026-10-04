Intervista – Dal 15 ottobre la Coppa del mondo di fioretto femminile

Favaretto, numero uno della scherma: «Ho l’ansia come amica, ora le sorrido»

Lia Capizzi
04 ottobre 2026 • 07:00
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Martina Favaretto (Credits: Bizzi/Federscherma)
Martina Favaretto (Credits: Bizzi/Federscherma)
Martina Favaretto (Credits: Bizzi/Federscherma)

Il peso dell’etichetta da predestinata e il pianto dopo il trionfo al mondiale di luglio: la 24enne ha finalmente coronato il sogno di essere prima nel ranking. «Credevo che il mio lato emotivo non mi avrebbe permesso mai di vincere». Il lavoro con lo psicologo De Michelis, la strada per Los Angeles e i sogni per il futuro: «Una carriera in magistratura o nel diritto dello sport»

Finalmente. È l’avverbio che descrive il 2026 di Martina Favaretto da numero uno del ranking mondiale. Il sollievo per aver raggiunto un traguardo tanto atteso e sperato, a luglio è diventata campionessa del mondo di fioretto individuale, facendo il bis nella prova a squadre dell’Italia. Da anni ci girava intorno, i bronzi 2023 e 2025 e prima ancora gli argenti giovanili 2019 e 2018. C’entra l’ambizione, ma soprattutto l’ossessione di chi si porta dietro l’etichetta di predestinata, un peso ecce

Lia Capizzi
Lia Capizzi
Lia Capizzi

Giornalista. Dagli inizi in radio alla grande esperienza televisiva tra conduzioni di Tg, interviste, telecronache, documentari (Rai, Mediaset, e 18 anni a SkySport). Racconta lo sport a 360°, specializzata in numerose discipline, dal calcio al rugby, dal nuoto all’atletica, dal tennis ai risvolti sociali nello sport senza trascurare il lato oscuro del doping