L’atleta più vincente dello sci femminile azzurro ieri ha detto “basta” per il troppo dolore alla gamba. È liberatorio riconoscere una soglia, in un’epoca in cui è ormai un dogma doverla superare

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La mamma lo sapeva da tempo. Sanno quasi sempre tutto dei loro figli, d’altro canto. In agosto a Corvara, durante un incontro pubblico, Ninna Quario sussurrava: «Federica proverà. Mi ha detto che vuole togliere tutta quella ferraglia dalla sua gamba; se sciando sentirà dolore smetterà. Almeno: spero che lo faccia». E la figlia, Federica Brignone, ha scelto questa opzione: addio gare, ora inizia un’altra vita. Giusto poche ore fa aveva postato dei video di lei sorridente e intenta a sciare sulle