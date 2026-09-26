Ferrari, alle radici di una crisi ormai ventennale: anatomia di un sistema inceppato

Il presidente Elkann è lontano, Vasseur è sulla graticola, la macchina è fragile e la gestione molto confusa. A Maranello manca una direzione riconoscibile. Hamilton e Leclerc, che nella gara di sabato 26 settembre parte dalla prima fila, ne pagano le conseguenze. E la Mercedes si gode il fenomeno italiano Antonelli

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Quando l’Italia non si è qualificata per la terza volta di fila ai Mondiali di calcio, è cominciata tutta una litania sui nostri bambini che non hanno mai avuto un’estate con le partite da gustarsi in compagnia al bar della spiaggia, che non sanno cosa voglia dire uscire con le bandiere al collo e fare il bagno nelle fontane. Provate a immaginare i ragazzi cresciuti dai loro genitori nel culto (ce ne sono, ce ne sono) della Ferrari: quelli che hanno visto un pilota vincere un Mondiale sulla Ross