Figc divisa tra taac e daje: la sfida Galliani-Malagò sintesi della vecchia Italia

L’ex presidente, commissario di sé stesso, pensava di avere la vittoria in mano. Ma la corsa alla poltrona federale è una guerra di alleanze, veti e vecchi rancori. La rivolta Percassi-Marotta, l’incontro informale dei club di Serie A per scegliere chi appoggiare e il calcio chiamato a votare la sua “sede” politica
Ma vedi che allora questa Figc è meglio di una telenovela. Riassunto delle puntate precedenti: il presidente della federazione Giovanni Malagò, eletto a giugno (per plebiscito) e sbugiardato a ottobre per colpa di un mancato, banalissimo tesseramento, dopo essere diventato commissario di sé stesso, ora attende nuove elezioni, in programma il 14 dicembre. Assicura: «Vincerò anche questa». E mo’? Colpo di scena. Arriva lui, l’avversario che non ti aspetti: Adriano Galliani, 82 anni, geometra (lo c