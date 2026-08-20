L’intreccio americano a capo del Frosinone, che recluta calciatori all’insaputa di allenatore e ds

Le parole di Alvini gettano ombre sulla nuova proprietà, subentrata alla famiglia Stirpe. Dietro l’acquisto emerge un labirinto di fondi, veicoli societari e partecipazioni incrociate tra Usa e Inghilterra. Una catena opaca di interessi e alleanze finanziarie che rende difficile capire chi controlli davvero il club e con quale progetto. Quei legami con l’Ipswich Town che contraddicono la dichiarata estraneità al modello della multiproprietà

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Al Frosinone arrivano calciatori che non sono stati scelti dall’allenatore né dal direttore sportivo. Domenica scorsa, nella conferenza stampa successiva alla partita di Coppa Italia vinta 4-1 contro la Juve Stabia, il tecnico giallazzurro Massimiliano Alvini si è lasciato scappare questa verità. È fatto così, candido e spontaneo. Lo senti parlare e ti pare che dietro il microfono ci sia Forrest Gump. Ché in fondo il calciomercato può essere proprio come una scatola di cioccolatini: quando lo sc