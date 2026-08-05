Fifa, la guerra è iniziata. Infantino va a caccia di voti e prova a difendere il trono

Il presidente della Fifa avrebbe promesso al Marocco la finale del Mondiale 2030 in cambio del suo appoggio. I numeri, per adesso, sembrano sorridergli ma non sono sufficienti per la maggioranza; l’inerzia è dalla parte di Čeferin che sta ottenendo successi soprattutto sul fronte mediatico. Figo intanto chiede le dimissioni

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Una settimana fa, sembrava che l’impero di Gianni Infantino fosse sul punto di franare, ma oggi il presidente della Fifa siede ancora al suo posto. Mercoledì ha tenuto una riunione straordinaria dei vertici dell’organizzazione a Rabat, in Marocco, dove è arrivato nei giorni scorsi per celebrare l’anniversario dell’incoronazione di Re Muhammad VI. Il Marocco è anche uno dei paesi che gli hanno pubblicamente confermato il proprio sostegno, anche perché, secondo il Times, Infantino in cambio gli av