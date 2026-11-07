Alle radici di una scommessa persa

Una novità «storica», ma senza un futuro: il paradosso dei Giochi olimpici giovanili

Lia Capizzi
07 novembre 2026 • 19:00
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A Dakar si celebra il primo appuntamento a cinque cerchi ospitato in Africa, ma il Cio ha già deciso di sospendere le assegnazioni future. Costi elevati, scarso interesse delle federazioni e assenza di una strategia di comunicazione hanno svuotato il progetto, nato per avvicinare gli adolescenti allo sport

Il malinconico paradosso di una novità storica che non prevede futuro. A Dakar, in Senegal, il 13 novembre si chiudono i dieci giorni di gare dei Giochi olimpici giovanili estivi, già definiti rivoluzionari perché rappresentano il primo evento della storia a cinque cerchi ospitato in Africa. La manifestazione sportiva, iniziata il 31 ottobre, sta coinvolgendo 2.665 giovani atleti, tra i 14 e 17 anni, provenienti da 205 delegazioni di tutto il mondo, impegnati in 25 discipline. Peccato che non ci

Lia Capizzi
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Lia Capizzi

Giornalista. Dagli inizi in radio alla grande esperienza televisiva tra conduzioni di Tg, interviste, telecronache, documentari (Rai, Mediaset, e 18 anni a SkySport). Racconta lo sport a 360°, specializzata in numerose discipline, dal calcio al rugby, dal nuoto all’atletica, dal tennis ai risvolti sociali nello sport senza trascurare il lato oscuro del doping