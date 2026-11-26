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Il capitano della nazionale italiana di tuffi Giovanni Tocci (Gruppo sportivo esercito), classe 1994, non ci gira troppo intorno: i tuffi italiani restano indietro a livello sistemico e infrastrutturale, anche laddove gli interventi necessari dovrebbero tappare le falle. Dall’alto delle sue 10 medaglie mondiali ed europee tra individuale e sincro (in coppia rodata con Lorenzo Marsaglia) dal trampolino da 1 e 3 metri, e 3 partecipazioni olimpiche, Tocci racconta di un movimento in crescita, nonos