Il caso Manchester City e Guardiola tra due fuochi: il coraggio di schierarsi sempre

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In piedi, davanti al suo passato, Pep Guardiola resta un capitano che non vuole abbandonare la vecchia nave. «Sono, sono sempre stato e sarò sempre al fianco del mio club», ha detto. E ancora: «Supereremo tutto questo insieme. Vi amo». Per tutti gli altri il Manchester City ha già cambiato nome. E adesso porta addosso i segni della vergogna. Shamchester City. Cheats, imbroglioni. I tifosi del Liverpool lo hanno scritto sulle sciarpe e i cartelloni. Più di una presa in giro: una critica. Dopo che