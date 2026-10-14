Il caso Manchester City e Guardiola tra due fuochi: il coraggio di schierarsi sempre

Dalla battaglia per la Catalogna alle parole su Gaza, fino alla difesa del club travolto dallo scandalo finanziario. Pep ha sempre scelto da che parte stare, anche a costo di esporsi ed essere criticato. Per lui prendere posizione è una questione di coerenza, prima ancora che di calcio
In piedi, davanti al suo passato, Pep Guardiola resta un capitano che non vuole abbandonare la vecchia nave. «Sono, sono sempre stato e sarò sempre al fianco del mio club», ha detto. E ancora: «Supereremo tutto questo insieme. Vi amo». Per tutti gli altri il Manchester City ha già cambiato nome. E adesso porta addosso i segni della vergogna. Shamchester City. Cheats, imbroglioni. I tifosi del Liverpool lo hanno scritto sulle sciarpe e i cartelloni. Più di una presa in giro: una critica. Dopo che