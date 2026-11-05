Hockey, la Russia vince in tribunale ma rischia di restare senza avversari

Il 30 ottobre il Tribunale arbitrale dello sport ha imposto alla federazione internazionale di riammettere le squadre russe in cinque tornei. Il Canada però le terrà fuori dai Mondiali juniores. In Europa sei federazioni si rifiutano di affrontarle e alcuni sponsor minacciano di ritirarsi.

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La Russia ha vinto davanti ai giudici, ma rischia di non trovare avversari. Il premier canadese Mark Carney ha annunciato che la nazionale russa non parteciperà ai Mondiali juniores di hockey dal 26 dicembre in Alberta. Ottawa intende utilizzare i poteri sull’immigrazione per impedire che atleti e funzionari rappresentino Russia e Bielorussia sotto i rispettivi simboli nazionali, valutando le domande caso per caso. Resta consentita la partecipazione degli atleti individuali neutrali. È la rispos