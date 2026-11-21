La rinascita dopo tanti momenti di buio, la campionessa olimpica rivendica il potere della condivisione. «Ciò che mi definisce non sono i tanti successi ma tutto ciò che ho saputo affrontare, le lotte con me stessa». Giovedì prossimo in Finlandia il via della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026

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È il romanzo di formazione di Lisa Vittozzi, classe 1995 di Sappada. Per arrivare alla vittoria di Milano Cortina 2026, primo oro olimpico individuale nella storia italiana del biathlon, ha dovuto superare tanti pianti e smarrimenti esistenziali. Dal 2019, il primo trionfo in Coppa del Mondo a Oestersund, al buio in cui sprofonda nel 2021 tra crisi personale e incapacità di trovare la precisione al poligono. «Fino alle Olimpiadi di Pechino 2022 è stato un incubo, durante le gare avevo attacchi d