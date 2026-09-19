Il basket di Peppe Poeta: «Voglio emozionare i nostri tifosi. Sarò per sempre grato a Messina»

Con la Supercoppa parte la stagione del basket italiano. Sabato 19 settembre è subito Olimpia Milano contro Virtus Bologna. Il triplete della scorsa stagione non ha cambiato il coach dell’Armani
Specchio delle sue brame. «Voglio una squadra che giochi col sorriso». Peppe Poeta non è più l’ultima riga delle favole. È diventato un coach vincente (triplete italiano l’anno scorso) e la sua Armani non è mai stata una biancaneve. «Mi auguro di vivere un campionato divertente e competitivo e di provare a competere in Eurolega per emozionare i nostri tifosi». C’è ancora tempo. A 41 anni Poeta è il volto bello e gentile della pallacanestro italiana. Non vive più all’ombra di Ettore Messina (è an