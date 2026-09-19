Il basket di Peppe Poeta: «Voglio emozionare i nostri tifosi. Sarò per sempre grato a Messina»

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Specchio delle sue brame. «Voglio una squadra che giochi col sorriso». Peppe Poeta non è più l’ultima riga delle favole. È diventato un coach vincente (triplete italiano l’anno scorso) e la sua Armani non è mai stata una biancaneve. «Mi auguro di vivere un campionato divertente e competitivo e di provare a competere in Eurolega per emozionare i nostri tifosi». C’è ancora tempo. A 41 anni Poeta è il volto bello e gentile della pallacanestro italiana. Non vive più all’ombra di Ettore Messina (è an