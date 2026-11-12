La riforma al contrario del calcio italiano: doveva partire dai palazzi, la sta facendo Mancini

Il ct prova a puntare su giovani e merito, mentre Malagò e Galliani si contendono il controllo federale a colpi di ricorsi. E ora le elezioni del 14 dicembre possono slittare. Gli azzurri si giocano l’accesso ai quarti e la possibilità di dare continuità a un progetto che in Figc sembra già naufragato

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Anestetizzati dai soliti slogan, una frase brilla nel grigio: «Se chiamiamo qualcuno non lo facciamo perché ce lo dice il suo procuratore». L’ha detta Roberto Mancini, il ct, a poche ore dalla sfida contro la Francia in Nations League. Non un dire privato, Mancio ha parlato in conferenza stampa, quindi in pubblica piazza. Era riferita al giocatore del Frosinone Giacomo Calò, anzi al suo procuratore (Vincenzo Pisacane). Non è una bocciatura. E non suona nemmeno come una polemica. È stato semmai u