un paese di campioni del mondo di esagerazioni

Tutte le cicatrici dell’Italia di Mancini. Ma al Belgio alla fine diremo grazie

Lia Capizzi
16 novembre 2026 • 19:53
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La batosta con i diavoli rossi riporta a galla vecchie ferite e nuove illusioni. Ma abbiamo ritrovato entusiasmo e giovani talenti. Se il gruppo si proietta alle qualificazioni per gli Europei, la Figc si consuma tra sgambetti e giochi di potere

Al Belgio dobbiamo dire grazie, con enorme obiettività e senza alcuna punta di ironia. La tradizione dei diavoli di fare le pentole ma non i coperchi è stata rispettat a, anche se questa  volta la metafora del proverbio assume una differente interpretazione. La scoppola rimediata dagli azzurri di Roberto Mancini allo Stadio Re Baldovino ha portato alla luce l’inganno che era stato servito in tavola dai più, osservatori poco lucidi che sbandieravano un piatto insipido come fosse un manicaretto. L

Lia Capizzi
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Lia Capizzi

Giornalista. Dagli inizi in radio alla grande esperienza televisiva tra conduzioni di Tg, interviste, telecronache, documentari (Rai, Mediaset, e 18 anni a SkySport). Racconta lo sport a 360°, specializzata in numerose discipline, dal calcio al rugby, dal nuoto all’atletica, dal tennis ai risvolti sociali nello sport senza trascurare il lato oscuro del doping