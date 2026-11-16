Tutte le cicatrici dell’Italia di Mancini. Ma al Belgio alla fine diremo grazie

La batosta con i diavoli rossi riporta a galla vecchie ferite e nuove illusioni. Ma abbiamo ritrovato entusiasmo e giovani talenti. Se il gruppo si proietta alle qualificazioni per gli Europei, la Figc si consuma tra sgambetti e giochi di potere

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Al Belgio dobbiamo dire grazie, con enorme obiettività e senza alcuna punta di ironia. La tradizione dei diavoli di fare le pentole ma non i coperchi è stata rispettat a, anche se questa volta la metafora del proverbio assume una differente interpretazione. La scoppola rimediata dagli azzurri di Roberto Mancini allo Stadio Re Baldovino ha portato alla luce l’inganno che era stato servito in tavola dai più, osservatori poco lucidi che sbandieravano un piatto insipido come fosse un manicaretto. L