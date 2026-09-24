Italvolley, le ragioni di una “disfatta”. Ma il nostro resta un movimento sano

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La delusione è cocente, la ferita è profonda, l’incredulità è gigantesca. L’eliminazione dell’Italvolley per mano della (sorprendente) Finlandia fa doppiamente male proprio perché gli Europei maschili si giocano nel nostro paese. Niente da fare, il cammino si interrompe a Torino, gli azzurri non arrivano alla fase finale di Milano. Nel dribbling quotidiano tra fazioni opposte, da una parte gli hater e dall’altra i buonisti, sui social è un’altalena tra critiche e giustificazioni. La realtà è che