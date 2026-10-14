Premiata ditta City-Psg, il derby dei gemelli diversi davanti alla legge del calcio

Entrambi finanziati da capitali statali del Golfo, hanno scalato le gerarchie europee sfidando gli equilibri consolidati. Ma le accuse di violazioni del fair play finanziario hanno avuto esiti opposti: a Parigi nessuna conseguenza, in Inghilterra il club rischia sanzioni pesanti

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Gemelli diversi. Manchester City e Paris Saint-Germain si affrontano mercoledì 14 ottobre sul terreno del City of Manchester Stadium (calcio d’inizio alle 21 italiane) e questo appuntamento giunge in un momento particolare. I Citizen sono al centro di una controversia che dura da anni e dovrà trascinarsi ancora a lungo (con prospettiva di approdare nelle aule dei tribunali civili del Regno), relativa alle accuse di doping finanziario sistematicamente adottato tra il 2009 e il 2018. È quasi emble