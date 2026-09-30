Fair play finanziario, il Manchester City conta sulla variabile tempo: inizia la battaglia sulle sanzioni

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Adesso la risorsa è il tempo. Il panel indipendente incaricato dalla Premier League ha terminato l’indagine e ha emesso il verdetto sull’ipotesi di violazione delle regole sul fair play finanziario da parte del Manchester City. E il verdetto è stato schiacciante: su 115 ipotesi di infrazione, 114 sono state giudicate effettivamente commesse. A stretto giro di posta il verdetto è stato confermato dalla Premier League: il City ha «sistematicamente violato i limiti di spesa». E anche da parte della