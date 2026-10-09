Il dandy Mancini e il selvaggio Baldini: la strana coppia della rivalsa azzurra

Il primo viene dalle grandi vittorie, il secondo dalla provincia: insieme guidano il ricambio della Nazionale. Uno è freddo e distaccato, l’altro autentico e sentimentale. Due strade diverse per portare la primavera

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Roberto Mancini e Silvio Baldini non saranno mai gemelli del gol, ma sono diventati un incastro perfetto in quell’imbuto generazionale che dall’Under-21 porta alla Nazionale i calciatori che dovranno fare l’impresa. Niente di più diverso. Insieme sembrano usciti dal romanzo di Jack Kerouac: La città e la metropoli. Uno rappresenta il meglio della provincia che non vuole cambiare e vede le cose con sentimento. L’altro è il metropolitano, quello che sa stare al mondo. Insieme, per tutta una serie