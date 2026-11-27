Gli hanno chiesto cosa vorrebbe lasciare in eredità al motociclismo. Marquez si è fatto una risata: «Qui siamo di passaggio, nel motociclismo vinci di più, vinci meno, siamo di passaggio. Bisogna godersi quello che si fa. Ma la MotoGP continuerà». È lo sport che confonde gli dei con gli uomini, le potenze eterne con le fragilità. Marquez sembrava appartenere ai primi, ha dovuto imparare a fare i conti con le seconde

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Qual è il prezzo della gloria? E cosa siete disposti a perdere per arrivare in cima? Marc Marquez ha perso l’uso di mezza spalla e di un braccio, ha fatto i conti con il dolore e le notti insonni, ha dovuto affrontare la violenza di 15 infortuni molto gravi e 14 interventi chirurgici. «Ho mostrato la realtà», disse a settembre dopo aver pubblicato una foto (impressionante) del suo corpo martoriato e stanco. Lo credevamo bionico, invincibile, immortale. Invece persino lui era soltanto un uomo, gu