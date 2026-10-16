correre non è più roba da grandi

La mezza maratona di Roma va verso il record di arrivi. I giovani si prendono la strada

Valerio Piccioni
16 ottobre 2026 • 07:00
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Domenica nella Capitale sono attesi 40mila partecipanti, il 58 per cento ha meno di 35 anni. Tra social club, benessere e voglia di stare insieme, cambia il rapporto con lo sport: meno ossessione per il cronometro, più libertà e condivisione

Domenica potrebbe essere stabilito a Roma, nella Mezza maratona che parte dalle Mura aureliane e arriva a uno sguardo dal Colosseo, il nuovo record di partecipazione a un evento sportivo singolo in Italia. I 40mila iscritti fanno pensare che il limite certificato, i 30.010 arrivati dell’ultima maratona di Roma, possa essere battuto. Con trascinatori che non ti aspetti: i millennials. Il 58 per cento del popolo della Wizzair Half Marathon, nome ufficiale della manifestazione, ha meno di 35 anni.

Valerio Piccioni
Valerio Piccioni
Valerio Piccioni

Romano, giornalista cresciuto a Paese Sera e poi per 33 anni della Gazzetta dello Sport, ha seguito otto volte le Olimpiadi, otto volte il Giro d’Italia e nove il Tour de France. Fra i suoi libri, “Quando giocava Pasolini”, “La rivoluzione di Bikila”, “Il campione partigiano” e “Baci Olimpionici”. Con un gruppo di amici ha ideato la Corsa di Miguel, l’evento che da 25 anni ricorda la figura del maratoneta poeta argentino desaparecido Miguel Sanchez.