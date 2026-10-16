La mezza maratona di Roma va verso il record di arrivi. I giovani si prendono la strada

Domenica nella Capitale sono attesi 40mila partecipanti, il 58 per cento ha meno di 35 anni. Tra social club, benessere e voglia di stare insieme, cambia il rapporto con lo sport: meno ossessione per il cronometro, più libertà e condivisione
Domenica potrebbe essere stabilito a Roma, nella Mezza maratona che parte dalle Mura aureliane e arriva a uno sguardo dal Colosseo, il nuovo record di partecipazione a un evento sportivo singolo in Italia. I 40mila iscritti fanno pensare che il limite certificato, i 30.010 arrivati dell’ultima maratona di Roma, possa essere battuto. Con trascinatori che non ti aspetti: i millennials. Il 58 per cento del popolo della Wizzair Half Marathon, nome ufficiale della manifestazione, ha meno di 35 anni.