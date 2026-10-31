Il primo derby senza Baresi e Mazzola Milan e Inter tra memoria e innovazione

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Norman Foster e David Manica, gli architetti del nuovo San Siro, hanno invocato lo spirito del grande Meazza, uno stadio che per Milano è come un’altra Scala: «Non si potrebbe parlare solo di mattoni e cemento», hanno detto, in quella che è sembrata una forma di sacralità. Dissacrante, invece, è stato Gianni Rivera, e figuriamoci. L’ex golden boy ha detto che costruire «il nuovo stadio è un errore» e comunque che dovrebbero intolarlo «a me e al mio amico Sandro Mazzola». Ah, Milano. Sempre in bi