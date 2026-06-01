Tra inclusività e logistica verde: il mondiale dei corrieri in bici per la prima volta in Italia

Il capoluogo lombardo ha ospitato la 32esima edizione della manifestazione, organizzata da Messengers United Milan, che ha visto sfidarsi circa 1.000 ciclisti da tutto il mondo in un calendario di appuntamenti sportivi, dibattiti e mostre. Al centro la mobilità sostenibile, il mutuo aiuto tra corrieri e il tema della sicurezza stradale. Il pioniere Riccardo Gravina: «Rispetto agli altri paesi abbiamo ancora tanta strada da fare. E non solo sulle ciclabili»
Negli stessi giorni in cui si concludeva il Giro d’Italia, a Milano si è svolto un evento ciclistico meno atteso, ma dal grande valore simbolico. Il capoluogo lombardo, dal 27 maggio al 1° giugno, ha ospitato la 32esima edizione dei Cycle Messenger World Championships (Cmwc), portando per la prima volta in Italia il raduno mondiale dei corrieri in bici. La manifestazione è stata organizzata da Messengers United Milan, la comunità di bike messenger milanesi, e ha significato un grande traguardo p