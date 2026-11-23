Giornalista freelance veneto a Roma. Scrive di Africa e medio oriente per notiziari e riviste, occupandosi in parallelo anche di ambiente, tech e diritti. Ha pubblicato su Wired, D di Repubblica, Arabpop e Rolling Stone, tra gli altri.
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Giornalista freelance veneto a Roma. Scrive di Africa e medio oriente per notiziari e riviste, occupandosi in parallelo anche di ambiente, tech e diritti. Ha pubblicato su Wired, D di Repubblica, Arabpop e Rolling Stone, tra gli altri.