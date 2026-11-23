Dopo un nuovo episodio epilettico del 23enne tedesco, Rummenigge ha messo in discussione la sostenibilità del suo ingaggio: «Parleremo con lui e la famiglia». Il sindacato dei calciatori protesta. Per le società i campioni sono investimenti da proteggere finché rendono, poi diventano costi da tagliare. E non solo ai massimi livelli
I calciatori, si sa, sono eroi osannati dalle folle. Giovani, forti, belli e lautamente pagati, incarnano spesso l’ideale di vita di molti ragazzini che si avvicinano allo sport più bello del mondo. Oggi che il turbo capitalismo ha reso più glamour la figura del calciatore, molti sognano di diventare come loro più per il contorno che per poter restare bambini svolgendo un gioco come lavoro. In ogni caso, ai nostri giorni restano comunque molti quelli che si scandalizzano per i guadagni sempre pi