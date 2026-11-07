Il Napoli e il miglio verde di Allegri. Ma il fallimento parte da De Laurentiis

La squadra è logorata da acquisti sbagliati, scelte contraddittorie, vincoli economici e dalla rinuncia ai principi che avevano reso riconoscibile il club. Il presidente e il ds Manna cercavano una gestione di transizione, ma il progetto è imploso: tensioni nello spogliatoio, fragilità in Europa e stagione da rifare. Così il tecnico livornese è diventato il capro espiatorio di una crisi che nasce prima del suo arrivo