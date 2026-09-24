A chi importa della Nations? Ma per l’Italia in crisi è un grande un laboratorio

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Qui si rifà l’Italia o si muore: abbiamo sempre bisogno di un Garibaldi che ci rimetta insieme. E per trovarlo siamo andati a (ri)prendere l’ultimo che ci ha fatto vincere qualcosa. Ma per Roberto Mancini e la sua Italia questa Nations League non è un’impresa dei mille. Le altre nazionali un po’ la snobbano e un po’ la sbuffano. Con grande sollievo dei club, ovviamente, che hanno potuto tenere a casa i loro eroi. La Roma, per dire, ha preferito conservarsi a Trigoria Donyell Malen, l’attuale uom