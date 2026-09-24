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A chi importa della Nations? Ma per l’Italia in crisi è un grande un laboratorio

GIORGIO BURREDDU
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24 settembre 2026 • 07:00

L’olandese Malen resta a Trigoria, l’Inghilterra perde cinque giocatori, la Spagna rinuncia a Porro e la Germania convoca 44 (!) giocatori per alleggerire gli impegni. Mentre le grandi nazionali trattano la competizione come una parentesi, il ct Mancini può sfruttarla per costruire il gruppo del futuro, più aperto e contemporaneo, mentre tutto intorno l’entusiasmo resta basso

Qui si rifà l’Italia o si muore: abbiamo sempre bisogno di un Garibaldi che ci rimetta insieme. E per trovarlo siamo andati a (ri)prendere l’ultimo che ci ha fatto vincere qualcosa. Ma per Roberto Mancini e la sua Italia questa Nations League non è un’impresa dei mille. Le altre nazionali un po’ la snobbano e un po’ la sbuffano. Con grande sollievo dei club, ovviamente, che hanno potuto tenere a casa i loro eroi. La Roma, per dire, ha preferito conservarsi a Trigoria Donyell Malen, l’attuale uom

GIORGIO BURREDDU
GIORGIO BURREDDU
GIORGIO BURREDDU

Giornalista e autore. Cresciuto a Bergamo, diventato adulto a Roma, laureato al Dams di Bologna. Ha scritto una decina di libri, l’ultimo per Rizzoli.