Tra mercato e leggi sulla cittadinanza: cosa sono diventate le nazionali oggi

Nate nel Novecento, ragionano ormai come i club. Veicolano ancora orgoglio e identità, per questo diventano oggetto di propaganda sciovinista. Sono figlie del cambiamento sociale e demografico, ma diventano sempre più simili tra loro. Quali valori veicolano oggi le rappresentative, in un mondo in cui il nazionalismo soffia con rinnovata veemenza? E fino a quando resteranno il sogno di ogni sportivo?

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Di solito, la sosta per le nazionali, specie quando gli impegni sono quelli della Nations League, è un periodo che i tifosi del calcio poco sopportano. Il delirio è per le squadre del cuore, il resto è mancia, soprattutto se il rischio è quello di vedere i propri beniamini infortunarsi. Tant’è, inutile nasconderselo, soprattutto al cospetto di queste tre settimane di sosta dei campionati di A e B – mai così tanti – per consentire le quattro partite in undici giorni dell’Italia del vecchio volto