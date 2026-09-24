L’esordio di Xavi e Klopp, la seconda vita delle grandi malate d’Europa

Dopo le delusioni del Mondiale, la partita di Nations League ad Amsterdam segna l’inizio di due percorsi diversi. Il catalano riparte dall’Olanda, la patria di Cruyff, luogo ideale per il suo calcio di possesso, il tedesco da una nazionale da ricostruire: per entrambi la sfida sarà trovare, nell’inedita veste da ct, il tempo per costruire una squadra
Ci sono partite che cominciano molto prima del fischio d’inizio. Olanda-Germania, in campo giovedì 24 settembre ad Amsterdam per la Nations League, è iniziata tre mesi fa, negli Stati Uniti, quando entrambe hanno lasciato il Mondiale dalla porta sbagliata. E poi è proseguita nelle stanze delle due federazioni, dove il dopo è diventato più importante del risultato. In panchina siederanno Xavi da una parte e Jürgen Klopp dall’altra. Due allenatori con una forte identità, costruiti nel calcio di cl