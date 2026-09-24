L’esordio di Xavi e Klopp, la seconda vita delle grandi malate d’Europa

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Ci sono partite che cominciano molto prima del fischio d’inizio. Olanda-Germania, in campo giovedì 24 settembre ad Amsterdam per la Nations League, è iniziata tre mesi fa, negli Stati Uniti, quando entrambe hanno lasciato il Mondiale dalla porta sbagliata. E poi è proseguita nelle stanze delle due federazioni, dove il dopo è diventato più importante del risultato. In panchina siederanno Xavi da una parte e Jürgen Klopp dall’altra. Due allenatori con una forte identità, costruiti nel calcio di cl