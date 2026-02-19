Le Olimpiadi fanno bene all’economia? Cosa non dicono le analisi di impatto dei Giochi

I Giochi invernali sono spesso poco ambiti: per il 2026 c’erano solo due concorrenti. L’effetto economico dei grandi eventi è controverso, a volte si tratta solo di prestigio che fa felice gli elettori delle regioni interessate. Le analisi di impatto, commissionate dagli organizzatori, dicono sempre che quei soldi sono ben spesi perché tengono conto solo dei benefici, ma non dei costi. Gli studi indipendenti danno un quadro molto diverso