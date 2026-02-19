Le Olimpiadi fanno bene all’economia? Cosa non dicono le analisi di impatto dei Giochi

I Giochi invernali sono spesso poco ambiti: per il 2026 c’erano solo due concorrenti. L’effetto economico dei grandi eventi è controverso, a volte si tratta solo di prestigio che fa felice gli elettori delle regioni interessate. Le analisi di impatto, commissionate dagli organizzatori, dicono sempre che quei soldi sono ben spesi perché tengono conto solo dei benefici, ma non dei costi. Gli studi indipendenti danno un quadro molto diverso
È una faccenda complicata. Dipende molto da cosa si misura e da come si misura. Partiamo dalle cose certe: si tratta di spesa pubblica (le poche eccezioni, di spesa pubblica nulla, tutte made in Usa, confermano la regola). Per cui occorrerebbe confrontare quella spesa con altri usi dei soldi pubblici. E questo è tanto più importante per paesi già molto indebitati, come il nostro, che devono trovare soldi per armarsi, o per cercare di crescere un po' di più, o per migliorare la sanità. Gli studi