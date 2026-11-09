La sfida decisiva è imparare a dosare le energie

Il limite è la vera misura del progresso: l’Ironman di Parmitano e la lezione dello spazio

Antonella Bellutti
09 novembre 2026 • 07:00
Segui Domani su Google

L’astronauta ha completato la gara più estrema del triathlon, tra pioggia e vento. La sua impresa diventa una metafora per ripensare il nostro rapporto con il pianeta: amministrare le risorse, prevedere gli effetti delle proprie scelte e trasformare i vincoli in opportunità. Perché la sostenibilità è competenza, non sottrazione

Forse ciò che chiamiamo "spazio" non comincia oltre l'atmosfera terrestre ma a Kona, lungo il percorso del triathlon più celebre del mondo, tra l'oceano Pacifico e le distese di lava nera della Big Island. È lo stesso luogo che, da anni, accoglie simulazioni di missioni spaziali, come se proprio lì fosse più facile ricordare che la Terra non è il centro di tutto, ma soltanto una piccola parte di qualcosa di infinitamente più grande. Un paesaggio che contribuisce a ridurre la performance sportiva

Antonella Bellutti
Antonella Bellutti
Antonella Bellutti

Campionessa, medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996 e di Sydney 2000 nel ciclismo su pista. Laureata in Scienze motorie, ha collezionato molteplici esperienze di profilo tecnico, dirigenziale e didattico