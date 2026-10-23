Pirovano e il grande ritorno allo slalom gigante: «Basta rimpianti per non averci provato»

Per anni è rimasta ai margini del podio, dopo due gravi infortuni alle ginocchia. Poi, in Val di Fassa, la svolta con tre successi consecutivi e la Coppa del mondo di discesa: «Ce l’ho fatta perché sono rimasta testardamente aggrappata ai miei sogni». A Sölden, dove questo sabato riparte la Coppa del mondo, gareggerà nella disciplina in cui aveva conquistato l’oro mondiale juniores: «Ho imparato a gestire paure e aspettative»
«Finalmente si riparte. Sono molto gasata per l’inizio di questa stagione». Laura Pirovano, Lolli per tutti, con la mente è già al cancelletto di partenza di Sölden. Come da tradizione il ghiacciaio austriaco di Rettenbach ospita l’apertura di Coppa del mondo con uno slalom gigante femminile (sabato 24 ottobre). È stata descritta come la Cenerentola della velocità che combatteva contro un podio maligno, non riusciva mai a salirci, ci girava attorno, lo vedeva sfumare per una manciata di stregati