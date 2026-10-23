intervista

Pirovano e il grande ritorno allo slalom gigante: «Basta rimpianti per non averci provato»

Lia Capizzi
23 ottobre 2026 • 07:00
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Per anni è rimasta ai margini del podio, dopo due gravi infortuni alle ginocchia. Poi, in Val di Fassa, la svolta con tre successi consecutivi e la Coppa del mondo di discesa: «Ce l’ho fatta perché sono rimasta testardamente aggrappata ai miei sogni». A Sölden, dove questo sabato riparte la Coppa del mondo, gareggerà nella disciplina in cui aveva conquistato l’oro mondiale juniores: «Ho imparato a gestire paure e aspettative»

«Finalmente si riparte. Sono molto gasata per l’inizio di questa stagione». Laura Pirovano, Lolli per tutti, con la mente è già al cancelletto di partenza di Sölden. Come da tradizione il ghiacciaio austriaco di Rettenbach ospita l’apertura di Coppa del mondo con uno slalom gigante femminile (sabato 24 ottobre). È stata descritta come la Cenerentola della velocità che combatteva contro un podio maligno, non riusciva mai a salirci, ci girava attorno, lo vedeva sfumare per una manciata di stregati

Lia Capizzi
Lia Capizzi
Lia Capizzi

Giornalista. Dagli inizi in radio alla grande esperienza televisiva tra conduzioni di Tg, interviste, telecronache, documentari (Rai, Mediaset, e 18 anni a SkySport). Racconta lo sport a 360°, specializzata in numerose discipline, dal calcio al rugby, dal nuoto all’atletica, dal tennis ai risvolti sociali nello sport senza trascurare il lato oscuro del doping