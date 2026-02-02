L’italiana classe 2001 è stata trovata positiva al letrozolo, una sostanza che riduce la conversione degli androgeni in estrogeni e può quindi aumentare indirettamente il testosterone. Sarà sospesa e sostituita

A pochi giorni dalla cerimonia di apertura, prevista per venerdì 6 febbraio alle 20 a San Siro, un filmine a ciel sereno si è abbattuto sulle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. L’italiana Rebecca Passler, azzurra del biathlon, è stata trovata positiva durante un controllo antidoping fuori competizione eseguito a sorpresa.

L’atleta altoatesina, classe 2001, è stata trovata positiva al letrozolo, un inibitore dell'aromatasi, una sostanza che riduce la conversione degli androgeni in estrogeni e può quindi aumentare indirettamente il testosterone, con potenziali effetti migliorativi sulle performance. Per questo il suo uso è vietato dal Codice mondiale antidoping, che la menziona nella categoria S4.

Passler è stata sospesa. Ma il regolamento consente la sua sostituzione, che spetta al Coni, attraverso la Fisi. La squadra azzurra del biathlon femminile vanta anche la presenza di Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller e Michela Carrara.

Sarà importante capire adesso come la sostanza sia entrata nel corpo di Passler: l’atleta portacolori dei Carabinieri potrebbe aver assunto la sostanza a seguito di contaminazione. Lo strumento a sua disposizione è un ricorso alla Divisione ad hoc del Tribunale arbitrale dello sport (Tas), presente in sede olimpica. Ma i tempi sono molto ristretti.

Figlia d’arte

La 24enne originaria di Anterselva, dove si svolgeranno le gare di biathlon ai Giochi, in carriera vanta diversi titoli a livello giovanile, tra i quali spiccano otto medaglie tra Mondiali juniores e giovanili, compreso una d'oro in staffetta. Il suo miglior piazzamento in stagione è il decimo posto a Oberhof è il miglior piazzamento ottenuto finora quest'anno.

Passler è anche figlia d’arte. Il padre Johann, infatti, è l’atleta che vinse la prima medaglia del biathlon azzurro, un bronzo (anzi due, nella staffetta e nella gara individuale) a Calgary 1988.

